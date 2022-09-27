В Чате — анонимный онлайн чат

«VChate» – это анонимный онлайн чат по типу чат-рулетки для анонимного общения с возможностью отправлять фотографии, видео и голосовые сообщения. Все партнеры находят друг друга случайным образом. В зависимости от предпочитаемого пола и возраста чат подберет Вам собеседников. Дальнейшее общение, зависит только от Вас.

Мы не просим Ваш номер телефона, емейл и другие личные данные, не заставляем Вас зарегистрироваться или активировать аккаунт. Не храним о Вас ни какой информации на серверах. Все фото, видео и аудио файлы удаляются с серверов автоматически в течении нескольких минут.

Анонимный чат с двумя партнерами?

Да, это реально, система учитывает Ваш последний выбор, на основе этого подбирает двух собеседников необходимого пола. Чем больше активных пользователей посещает чат, тем быстрее вы найдете партнеров для общения.

Плюсы анонимного онлайн чата Vchate:

Гарантия абсолютной анонимности . Для многих фактор анонимности при новых знакомствах и общении крайне важен. По разным причинам. Только при Вашем личном желании можете рассказать кто Вы, откуда, какое настоящее имя. Vchate придерживается принципов анонимности;

. Для многих фактор анонимности при новых знакомствах и общении крайне важен. По разным причинам. Только при Вашем личном желании можете рассказать кто Вы, откуда, какое настоящее имя. Vchate придерживается принципов анонимности; Онлайн чат знакомств без регистрации . Для того что бы начать общаться Вам не нужно регистрироваться, достаточно лишь нажать кнопку "Начать чат";

. Для того что бы начать общаться Вам не нужно регистрироваться, достаточно лишь нажать кнопку "Начать чат"; Голосовой чат . Возможность обмениваться голосовыми сообщениями;

. Возможность обмениваться голосовыми сообщениями; Защита информации . Никто не сможет узнать про Вас, если вы этого не захотите. Все данные надежно защищены;

. Никто не сможет узнать про Вас, если вы этого не захотите. Все данные надежно защищены; Широкая аудитория . В нашем анонимном чате общаются мужчины и женщины, девушки и парни самого разного возраста. От 16 до 60 лет. Поэтому Вы обязательно найдете для себя интересного собеседника. Кому-то нравится общаться только со сверстниками. Другим может быть интересно поговорить со старшими, либо узнать, как и чем сейчас живет самое молодое поколение;

. В нашем анонимном чате общаются мужчины и женщины, девушки и парни самого разного возраста. От 16 до 60 лет. Поэтому Вы обязательно найдете для себя интересного собеседника. Кому-то нравится общаться только со сверстниками. Другим может быть интересно поговорить со старшими, либо узнать, как и чем сейчас живет самое молодое поколение; Возможность обмена фото . Помимо переписки, Вы со своим собеседником можете воспользоваться такой функцией как обмен фото. Что именно Вы будете отправлять - это сугубо Ваше личное дело. Но будьте уверены, что ни одна фотография не окажется на просторах Интернета. Данные защищены. Это открывает дополнительные возможности в виде обмена интимными фото. Ограничений нет;

. Помимо переписки, Вы со своим собеседником можете воспользоваться такой функцией как обмен фото. Что именно Вы будете отправлять - это сугубо Ваше личное дело. Но будьте уверены, что ни одна фотография не окажется на просторах Интернета. Данные защищены. Это открывает дополнительные возможности в виде обмена интимными фото. Ограничений нет; Работа 24/7 . Анонимный чат Vchate работает круглосуточно. А поэтому Вы сможете пообщаться в любое время суток;

. Анонимный чат Vchate работает круглосуточно. А поэтому Вы сможете пообщаться в любое время суток; Поиск по региону . Если Вы заинтересованы не только в переписке, но и в реальных встречах, тогда эта функция Вам точно пригодится. Ищите людей в своем регионе, общайтесь, обменивайтесь фотографиями и встречайтесь офлайн. Vchate - это еще и полезный инструмент для тех, кто хочет обрести свою половинку и мечтает о создании семьи.

. Если Вы заинтересованы не только в переписке, но и в реальных встречах, тогда эта функция Вам точно пригодится. Ищите людей в своем регионе, общайтесь, обменивайтесь фотографиями и встречайтесь офлайн. Vchate - это еще и полезный инструмент для тех, кто хочет обрести свою половинку и мечтает о создании семьи. Отзывчивая администрация . Каждый день мы стараемся улучшить наш сервис и как можно быстрее решать проблемы с которыми сталкиваются наши пользователи.

. Каждый день мы стараемся улучшить наш сервис и как можно быстрее решать проблемы с которыми сталкиваются наши пользователи. Чат с телефона . Возможность в любой момент зайти с телефона и начать общение в анонимном чате онлайн без регистрации.

. Возможность в любой момент зайти с телефона и начать общение в анонимном чате онлайн без регистрации. Webcam модели. Если Вы не можете найти себе собедседника, Вы можете провести время с нашими вебкам моделями.

Все это становится возможным благодаря анонимному чату Vchate - бесплатный чат без регистрации и смс.

От Вас требуется совсем немного. Это несколько кликов для выбора кого Вы ищете, девушку или парня и желание общаться, заводить новые знакомства, находить друзей, создавать пары и просто получать удовольствие от общения.

Ждем Вас в Vchate.online!

Политика конфиденциальности

Наша политика конфиденциальности следующая, мы не собираем, не храним и не используем никакой личной информации пользователей, гарантируя полную анонимность.

Данные: Имя, Пол и Возраст хранятся исключительно на вашем устройстве. Все фото, видео и аудио файлы уничтожаются с сервера каждую минуту. Все отправляемые данные передаются по TLS, обеспечивая защищённую передачу между клиентом и сервером.